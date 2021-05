Pescara, si apre una settimana clou: sfuma la salvezza diretta, obiettivo playout

Dopo la retrocessione dell'Entella, rischia molto anche il Pescara, che, con il ko rimediato contro il Cosenza, non ha più la possibilità di salvarsi direttamente.

Ma la formazione di Gianluca Grassadonia dovrà anche lottare per centrare i playout, che la vedranno comunque - in posizione di partenza - sfavorita: come infatti ricorda la Lega B, essendo gli abruzzesi a -12 dalla sest’ultima e -11 dalla quint’ultima, non potranno giocare in casa la gara di ritorno degli eventuali playout. Nelle restanti tre gare, il Delfino deve“mangiare” 7 punti al Cosenza, essendo a -6 adesso e in svantaggio negli scontri diretti contro i calabresi.