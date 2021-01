Pisa, è in arrivo Gori dalla Juve? Come possono cambiare le gerarchi tra i pali nerazzurri

Tra le trattative che farebbero più scalpore in B, c'è quella che porterebbe al ritorno di Stefano Gori al Pisa: il portiere, passato alla Juventus nell'operazione che ha invece portato in Toscana Leonardo Loria, sembra prossimo al passo dal prestito.

Operazione, questa, che porterebbe allo sfoltimento del numero di portieri in rosa, ma anche a un'analisi sulle prospettive future dell'organico. Il principale indiziato all'addio è proprio Loria, ma in bilico potrebbe esserci anche la posizione dell'attuale titolare Simone Perilli, che, dopo un avvio disastrato, ha trovato la giusta fiducia: il giocatore è in scadenza, e questo potrebbe essere sintomo di un mancato prolungamento del contratto. Con Gori in rosa, infatti, Perilli non sarebbe più certo della titolarità esclusiva.

Diverso il discorso per il terzo portiere Matteo Kucich, ambito in Serie C già dall'estate ma punto fermo dei toscani: la società lo reputa un giocatore di prospettiva, e difficilmente - salvo offerte irrinunciabili per un prestito - lo lascerebbe partire. Averlo in rosa e allenarlo secondo le volontà dell'attuale staff tecnico, permetterebbe alla dirigenza un'analisi più approfondita del classe '98, che il prossimo anno potrebbe anche divenire il maggior candidato per il ruolo.