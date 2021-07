Pordenone, Lovisa relatore dell'evento Sport come leva per l'indotto turistico regionale

Come comunica il Pordenone, il presidente neroverde Mauro Lovisa è stato il relatore dell'evento "Lo sport come leva per l'indotto turistico regionale", organizzato da Skal FVG all'Hotel President di Lignano Riviera. Una splendida serata di confronto e approfondimento.