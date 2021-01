Reggiana, Alvini: "Subito un gol evitabile, la differenza determinata dagli episodi"

vedi letture

Un po' di rammarico nelle parole riportate da tuttopisa del tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini dopo la sconfitta subita in terra toscana contro il Pisa. “E’ mancato solo il gol. La partita è stata sempre in equilibrio. Abbiamo preso un gol evitabile prendendo un gol evitabile in un momento particolare come la fine del primo tempo. Sia noi che loro abbiamo avuto delle occasione, la differenza è stata determinata dagli episodi. Bisogna capire che quando si lotta per la salvezza si deve essere determinati su ogni palla. Come organizzazione ci siamo presentati all’Arena giocando una partita alla pari, non è la Reggiana di un mese fa ed oggi non dovevamo perderla“.