Reggiana, Salerno: "Vogliamo battere la Salernitana, ma non per vendicarci dell'andata"

Intervistato da Telereggio il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ha parlato della sfida contro la Salernitana, che all’andata vide la squadra campana vincere a tavolino a causa dell’impossibilità degli emiliani di scendere in campo causa i troppi contagi da Covid-19: “Quella fu una bruttissima pagina di sport, feci un intervento molto duro all’epoca in assemblea di Lega B con il presidente della Salernitana che voleva pure denunciarmi, ma finora non l’ha fatto. Non so se arriverà la querela, ho detto cose più dure davanti a tutti gli altri presidenti cadetti ricevendo la solidarietà da parte di tutti. - continua Salerno – Ora però non dobbiamo più pensarci anche se dobbiamo vincere, ma non per vendetta. Ci servono i tre punti per inseguire i nostri obiettivi e per questo dobbiamo giocare con la mente sgombra. Ci dobbiamo salvare a tutti i costi poi l’anno prossimo inizierà un altro percorso per noi. Teniamo quota 46 come obiettivo”.