Reggina, è fatta per Rigoberto Rivas. L'honduregno firmerà un triennale

vedi letture

La Reggina ha trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento dell'esterno Rigoberto Rivas. L'esterno honduregno si trasferirà a titolo definitivo in Calabria, dove ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito, legandosi al club amaranto per tre stagioni. Lo riferisce Tuttocalciocalabria.it.