Reggina-Frosinone 0-4, le pagelle: Novakovich prezioso, Ciano sul pezzo

REGGINA-FROSINONE 0-4

Marcatori: 28'/38'/78' Novakovich (F), 76' Ciano (F)

REGGINA

Nicolas 6 - Si distingue in positivo in più di una circostanza trovando belle parate, ma per sua sfortuna è costretto a raccogliere il pallone dal sacco per ben quattro volte: non ha particolari responsabilità sui gol subiti.

Delprato 5 - Non riesce mai a spingere sulla corsia di sua competenza: poco attivo per novanta minuti, quando si tratta di difendere è tutto tranne che sul pezzo.

Cionek 5 - Impossibilitato a far valere il suo bagaglio d'esperienza, si fa vedere in avvio di match con un gran colpo di testa da due passi poi comincia a soffrire terribilmente in difesa: troppi spazi concessi ai riferimenti offensivi ciociari.

Dalle Mura 4,5 - Sbaglia in occasione del primo gol perdendo la marcatura di Novakovich, poi ripete un altro grave errore sullo 0-3 lasciando un'autostrada libera allo stesso attaccante americano per la rete del poker. Peccati di gioventù, ma sicuramente molto pesanti.

Di Chiara 5,5 - Co-protagonista di una marcatura non impeccabile sul primo gol di Novakovich, riesce in diversi momenti della gara a rendersi aggressivo sull'esterno ma gli manca continuità per fare la differenza (Dal 79' Petrelli s.v.)

Bianchi 5,5 - Non riesce a rendere come si sarebbe aspettati in mezzo al campo (Dal 46' Bellomo 6,5 - Prova fin da subito a dare una scossa positiva al resto dei compagni: cerca di prendersi sulle spalle l'intera squadra, ma alla fine si trova costretto ad alzare bandiera bianca)

Crisetig 5,5 - Qualche buona giocata davanti alla difesa ma nulla di più (Dal 79' Chierico s.v.)

Rivas 5 - Si divora un gol incredibile sul finire del primo tempo: a tu per tu con Iacobucci, decide inspiegabilmente di servire al centro Montalto invece di calciare verso la porta. In caso di gol, la partita sarebbe potuta andare diversamente.

Folorunsho 6,5 - Ha il merito di provarci dall'inizio alla fine: presente in ogni zona del campo, macina chilometri con l'unico scopo di perforare la difesa di Grosso. Il coraggio e le qualità ci sono, ma mancano precisione e freddezza negli ultimi metri.

Okwonkwo 6 - Primo tempo discreto da parte sua, con diverse iniziative degne di nota ed un buon numero di traversoni verso il centro dell'area di rigore. Esce in avvio di ripresa (Dal 57' Liotti 6 - Non riesce a mettersi in evidenza nei trenta minuti che gli vengono concessi da Baroni)

Montalto 5 - Decisamente fuori dal gioco, riceve pochissimi palloni e non trova mai il guizzo giusto per creare problemi a Iacobucci (Dal 46' Denis 5,5 - Una frazione intera disputata in maniera poco brillante dall'ex Atalanta)

FROSINONE

Iacobucci 6 - Si fa trovare sempre pronto nelle poche circostanze in cui viene chiamato in causa.

Salvi 6 - Buona prova al centro della difesa: novanta minuti disputati senza particolari sbavature.

Szyminski 6,5 - Assist-man per il gol che sblocca la partita, trascorre un pomeriggio decisamente tranquillo nel reparto difensivo.

Capuano 6 - Va spesso in difficoltà nei duelli con Folorunsho, al quale concede qualche metro di troppo, ma alla fine dei conti non permette praticamente mai all'avversario di rendere la vita difficile a Iacobucci.

Brignola 5,5 - Schierato sulla corsia di destra, affonda il colpo con il contagocce: non sembra nelle migliori condizioni fisiche (Dal 69' Tribuzzi 6 - Entra a partita ormai chiaramente indirizzata in favore dei ciociari e si limita a portare a termine il compito richiesto da Grosso)

Gori 6,5 - Pomeriggio abbastanza tranquillo per il capitano gialloazzurro, che non ha problemi nel gestire i palloni che transitano dalla sue parti.

Carraro 6 - Chiamato ad agire in cabina di regia, smista il gioco da una parte all'altra del campo con pochi patemi (Dall'83' Millico s.v.)

Boloca 6 - C'era grande attesa per vederlo all'opera dal primo minuto: bravo a dare il via all'azione del raddoppio di Novakovich, non sfigura affatto a centrocampo (Dal 69' Rohden 6 - Schierato sullo 0-2, dà freschezza alla manovra giallazzurra)

Zampano 6 - Aggredisce meno del solito sulla corsia mancina, ma quando c'è da difendere non si tira mai indietro dando un grande supporto ai tre centrali.

Ciano 7 - Conclude la stagione con un bel gol da posizione centrale, a coronamento di una partita giocata come al solito ad altissimi livelli: è l'uomo in più di questo Frosinone e da lui si dovrà ripartire nella prossima stagione (Dall'83' L. Vitale s.v.)

Novakovich 8 - Tre gol e un assist per il centravanti americano, protagonista assoluto al "Granillo": impeccabile davanti alla porta, appena gli arriva un buon pallone non ci pensa due volte a scagliarlo con prepotenza verso lo specchio amaranto. Prezioso (Dal 90' Luciani s.v.)