Rossi: "Ad Ascoli non mi è stato dato modo di lavorare. Ora è un'atra squadra"

Nell'intervista rilasciata a TMW, mister Delio Rossi ha parlato anche della sua recente esperienza ad Ascoli: "A me piace questo lavoro a prescindere dalla categoria. Non mi è stato modo di lavorare, ho giocato sei partite in venti giorni. Quando vai ti promettono delle cose, se poi i risultati ti danno contro vengono disattese anche le promesse. Se subentri vuol dire che le cose non vanno bene. Ora è un’altra squadra”.