Ufficiale Salernitana, ceduto a titolo definitivo Andrei Motoc all'Athens Kallithea

Come vi avevamo anticipato l'avventura di Andrei Motoc alla Salernitana si è conclusa. Il difensore classe 2002 è stato, infatti, ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea, quarto club di Atene appena promosso nel massimo campionato greco.

Il moldavo con passaporto italiano saluta, dunque, l'Italia dopo aver vestito anche le maglie di Carpi, Siena e Legnago Salus. Per un totale di 45 presenze in Serie C e 84 in Serie D