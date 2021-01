Salernitana, tre tasselli per puntare in alto. Ma il mercato non decolla e vive una fase di stallo

Dopo l'arrivo del centrocampista Coulibaly il mercato della Salernitana si è bloccato nonostante per competere per la promozione servano almeno un paio di innesti ovvero un esterno e un attaccante. Per il primo ruolo il nome caldo è quello di Riza Durmisi, che si è preso qualche ora per riflettere sul proprio futuro, con Djavan Anderson che potrebbe essere l'alternativa. Sembra invece allontanarsi Luigi Vitale sempre più vicino al Frosinone. In attacco invece ha visto una frenata la trattativa per arrivare a Mirko Carretta del Cosenza, mentre per Pettinari del Lecce e Moncini del Benevento la strada è in salita per non dire impraticabile. Ci sarebbe poi anche da piazzare un colpo in mezzo al campo: Giovanni Crociata sembra essersi allontanato definitivamente con Sofian Kyiyne che invece potrebbe tornare dalla Lazio e rappresentare un jolly vero e proprio potendo anche occupare la corsia mancina in mezzo al campo.

In uscita ci sono sempre uno fra Micai e Guerrieri, vista la titolarità indiscussa di Belec. E Poi i difensori Veseli e Karo, il centrocampista Dziczek e l'attaccante Giannetti. Non facile però trovare una sistemazione a questi giocatori visto che al di là di qualche sondaggio nessuno ancora si è fatto avanti in maniera concreta per prelevarli.