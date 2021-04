Serie B, Brescia-Pordenone: Clotet si affida ad Ayè, Tesser a Musiolik

Partita delicata quella tra Brescia e Pordenone. Le Rondinelle sono a 5 lunghezze dalla zona play off e vogliono continuare nel loro buon momento dopo una partenza difficile. Il Pordenone ha diverse lunghezze di vantaggio sulla zona calda ma arriva dallo stop dell'attività per il Covid. Una ripartenza dura, contro una squadra in salute trascinata dai gol di Ayè. Padroni di casa grandi favoriti ma la Serie B ha spesso abituato a grande sorprese.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Clotet riproporrà ancora il 4-3-2-1 con un paio di riserve ancora da sciogliere. Lottano per una maglia Bjarnason e Ndoj a centrocampo e Spalek e Ragusa per il ruolo di trequartista accanto a Jagiello. Mangraviti titolare al centro della difesa al posto di Chancellor. Confermatissimo in avanti Ayè.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Tante assenze per mister Tesser, con il Pordenone che la settimana scorsa è stato colpito da un focolaio di Covid. Importanti i recuperi di Pasa e Bassoli. Insieme a loro rientrano anche Ciurria, Magnino e Scavone. Probabile il 4-3-1-2 con Musiolik e Secli in avanti, con il rientrante Ciurria a fare da trequartista.