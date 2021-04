Serie B, Ciurria e Zammarini riprendono doppio Marconi: tra Pordenone e Pisa finisce 2-2

Termina 2-2 il recupero della trentesima giornata di Serie B tra Pordenone e Pisa. Un punto meritato per i ragazzi di Maurizio Domizzi che salgono a quota 41 punti in classifica tenendosi a debita distanza la zona play out (+4 sull'Ascoli), così come i toscani, a quota 44 in classifica. Al gol a freddo al 3' minuto di Marconi risponde Ciurria all'11' su calcio di rigore. Nono centro stagionale per il fante neroverde. Al 45' il raddoppio del Pisa ancora con Marconi che realizza un calcio di rigore. Nella ripresa i ramarri ridotti in dieci per l'espulsione di Barison trovano il pareggio al 65' con Zammarini magnificamente servito dal solito Ciurria.