Serie B, Pescara-Cremonese: sfida salvezza all'Adriatico

Sarà una gara d'importanza cruciale, quella dell'Adriatico di Pescara: i biancazzurri, infatti, sono a caccia della svolta per tirarsi definitivamente fuori dalle paludi della bassa classifica, mentre la Cremonese cercherà di abbandonare la zona playout dopo tre sconfitte di fila. Una gara importante per ambedue le compagini, che con i 3 punti di oggi potrebbero, chissà, dare una sterzata alla propria stagione.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il giudice sportivo ha fermato Bellanova e Scognamiglio, con la difesa che sarà verosimilmente da inventare e il possibile arretramento di uno dei centrocampisti nei tre centrali. Conferma per Masciangelo tra gli esterni, con Ceter-Galano ormai coppia fissa in avanti. In difesa quasi scontato il rientro da titolare di Guth.



COME ARRIVA LA CREMONESE - Probabile debutto dal primo minuto in porta per il neo-acquisto Carnesecchi. Resta da capire quale sarà il modulo scelto da mister Pecchia, che ritrova Strizzolo e potrebbe rilanciare Gaetano nel ruolo di trequartista. In difesa spazio a Bianchetti e Terranova, a centrocampo Valzania verrà probabilmente affiancato da uno tra Castagnetti e Gustafsson - o entrambi, in caso di mediana a 3 -.