Sirene dalla A per Mota. Ma il Monza, dopo i no di gennaio, spara alto: 15 milioni di euro

Il futuro di Dany Mota Carvalho potrebbe essere in Serie A nella prossima stagione, anche se non con la maglia del Monza. L’attaccante classe ‘98, autore di cinque reti e tre assist in stagione, già a gennaio era finito nel mirino di alcuni club di massima serie che avevano bussato alla porta brianzola ricevendo un secco no da Adriano Galliani, ma in estate le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riferito da Tuttomonza.it infatti di fronte a un’offerta molto importante, attorno ai 15 milioni di euro, infatti la società biancorossa potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.