Tesser: "Venti giorni difficili non cancellano i due anni e mezzo di gioie a Pordenone"

vedi letture

Dopo l'esonero dal Pordenone, dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Pordenone, è tornato a parlare mister Attilio Tesser, ora al centro di svariati rumors di mercato. Questo il suo ricordo del percorso in neroverde: "Sono stati due anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, durante i quali abbiamo conquistato la storica promozione in Serie B, la SuperCoppa di C e siamo arrivati sino alla semifinale playoff per la promozione in A. Anche quest'anno abbiamo cominciato bene, chiudendo l'andata in zona playoff. Poi si è messo di mezzo il Covid-19 e abbiamo cominciato a soffrire. Venti giorni difficili non cancellano però tutte le soddisfazioni ottenute e le gioie che ho vissuto in due anni e mezzo per le quali ringrazio i giocatori che hanno lavorato con me, i miei validissimi collaboratori e la società che ce li ha messi a disposizione. A tutti loro e ai tifosi auguro gioie ancora maggiori".