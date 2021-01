tmw Ascoli, Vellios e Donis verso l'estero: Lamia sul primo, VVV Venlo sul secondo

vedi letture

Per i greci Apostolos Vellios e Christos Donis l'avventura all'Ascoli è ormai giunta al termine. Sia l'attaccante sia il centrocampista hanno infatti trovato poco spazio in questa stagione – rispettivamente sette e cinque presenze in campionato – e in questa finestra di mercato sono pronti a lasciare l'Italia per rilanciarsi all'estero. Il primo, centravanti classe '92, dovrebbe fare ritorno in patria dove lo attende il PAS Lamia attualmente ultimo in massima divisione. Per il secondo, centrocampista classe '96, invece il futuro dovrebbe essere in Olanda in forza al VVV Venlo.