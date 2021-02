tmw Chievo, per l'attacco si punta Carretta. Ma il Cosenza fa resistenza. Di Gaudio l'alternativa

Il ChievoVerona in queste ultime ore proverà a chiudere per un altro rinforzo offensivo. L’obiettivo numero uno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è Mirko Carretta, che sarebbe già a Milano per l’eventuale firma sul contratto, del Cosenza. Il club calabrese però sarebbe facendo resistenza non volendo perdere il classe ‘90. Per questo il Chievo starebbe guardando anche alla situazione di Antonio Di Gaudio, classe ‘89, in uscita dall’Hellas e da tempo nel mirino anche della Reggina.