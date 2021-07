tmw Como, è fatta per Chajia: arriva a titolo definitivo

Il Como ha chiuso per un esterno offensivo. L'anno prossimo nel roster di Gattuso ci sarà anche Moutir Chajia, 23enne ala sinistra che però ha agito in carriera anche a destra o come trequartista. Il belga, di origine marocchina, è reduce da una stagione alla Lokomotiva Zagabria ma ha già assaggiato la Serie B con le maglie di Ascoli, Entella e Novara: in Piemonte ha giocato anche in Primavera, lavorando proprio con Gattuso. Non ha molti gol nei piedi, ma sa portar palla molto bene e potrebbe essere il talento grezzo che darà imprevedibilità all'attacco lariano. Firmerà un biennale.