tmw SPAL, incontro tra la dirigenza: Marino non è in discussione

Al termine di SPAL-Reggina, la dirigenza biancazzurra con il presidente Mattioli, il dg Gazzoli, il ds Zamuner e il suo collaboratore De Franceschi ha parlato animatamente per un’ora. Oggetto della discussione ipotizzabile siano stati la prestazione e il momento no della SPAL. Non sembra essere in discussione Pasquale Marino, che però non vince dal 18 gennaio contro la Reggiana.