ufficiale Cremonese, rinnovo fino al giugno 2024 per Cristian Buonaiuto

vedi letture

U.S. Cremonese comunica il raggiungimento dell’accordo con Cristian Buonaiuto per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In grigiorosso dal settembre 2020, il centrocampista finora ha disputato 51 partite tra campionato e Coppa Italia con la Cremo, collezionando 9 gol e 7 assist.