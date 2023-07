ufficiale Sampdoria, il rinforzo in attacco arriva dal Milan: ecco il classe 2004 Alesi

vedi letture

Dal Milan alla Sampdoria, in prestito. Gabriele Alesi si trasferisce a titolo temporaneo in Liguria. L'attaccante classe 2004 vivrà dunque un'esperienza in Serie B, come annunciato dalla stessa società rossonera tramite i propri canali ufficiali.

Di chi si tratta

Il giocatore ha militato finora nella Primavera del Milan, con la quale ha disputato 51 partite con quattro reti e sette assist, sommando 2168 minuti di gioco. Può giocare sia come seconda punta oppure ala destro/sinistra.