Venezia-Chievo Verona, i convocati di Aglietti: out Ciciretti. Prima chiamata per Vignato jr

Arriva la distinta con i convocati di Alfredo Aglietti (clicca qui per leggere le sue parole in conferenza stampa), tecnico del Chievo Verona, per la gara di domani in casa del Venezia. Prima convocazione in Prima squadra per l'attaccante della Primavera, classe 2004, Samuele Vignato, fratello del giocatore oggi al Bologna ma emerso dal settore giovanile clivense:

Portieri: Seculin, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Renzetti, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Mogos, Gigliotti

Centrocampisti: Zuelli, Obi, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Viviani, Bertagnoli

Attaccanti: Fabbro, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Vignato, Margiotta, De Luca