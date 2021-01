Venezia, uno entra e uno esce: Sebastiano Esposito prende il posto di Capello

Dentro Sebastiano Esposito, fuori Alessandro Capello. Il mercato del Venezia in questo mese di gennaio può sintetizzarsi così. Il club lagunare ha vinto la concorrenza di diversi club per il giovane talento di scuola interista che alla SPAL non è riuscito a brillare e che in laguna sperano possa svoltare e mostrare tutto il proprio talento. A fargli spazio sarà appunto Capello, destinato a rinforzare la Virtus Entella, che in questa stagione aveva raccolto 14 presenze occupando più ruoli dell'attacco.

L'altro nome caldo in casa veneziana è quello del centrocampista Youssef Maleh che sarà ceduto alla Fiorentina, ma resterà fino a fine stagione a disposizione di mister Zanetti. Per il resto non si prevedono movimenti con la società che non vuole toccare troppo una squadra che sta facendo bene esprimendo anche un buon calcio. Da capire se l'infortunio di Vacca possa o meno cambiare le strategie e spingere il club a uno sforzo ulteriore per rimpolpare il centrocampo.