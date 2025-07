Ufficiale Virtus Entella, dal Torino un rinforzo per il centrocampo: arriva Dalla Vecchia in prestito

vedi letture

Prima esperienza fra i professionisti per il giovane centrocampista Marco Dalla Vecchia. Come comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato il classe 2005 si è trasferito a titolo temporaneo alla Virtus Entella, club neopromosso in Serie B.

Per il centrocampista, approdato al Torino nel 2021/22 dalle giovanili del Pordenone, è la prima esperienza lontano dal capoluogo piemontese. In maglia granata il calciatore, che ha vestito la fascia di capitano nell’ultima annata, ha collezionato 19 presenze con un gol in Under 17, 38, con sei reti, nell’Under 18 e infine 70 gare con 10 reti all’attivo in Primavera.