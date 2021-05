Virtus Entella-Vicenza 1-2, le pagelle: Cappelletti decisivo, Rodriguez torna al gol

vedi letture

VIRTUS ENTELLA-VICENZA 1-2

Marcatori: 16' Valentini, 76' Rodriguez, 81' Cappelletti,

VIRTUS ENTELLA

Borra 6 - Non ha colpe sul gol. Per lui anche una bella parata su Beruatto.

Cleur 5,5 - Primo tempo di grande difficoltà. Migliora nella ripresa.

Pellizzer 5,5 - Complessivamente una prestazione buona ma insieme al compagno di reparto si fa sfuggire due volte i centrali avversari che timbrano il cartellino.

Bonini 5,5 - Stesso giudizio del compagno. Paga solamente le disattenzioni sulle palle alte da cui arrivano i gol vicentini.

Costa 6,5 - Nel primo tempo fatica un po', poi gioca una grande ripresa regalando anche l'assist a Rodriguez.

Settembrini 5 - Non riesce mai a cambiare passo. Sostituito a fine primo tempo (dal 46' Meazzi 6,5 - Entra con personalità nonostante la giovane età. Diverse ottime giocate).

Dragomir 6 - Maluccio nel primo tempo, cresce tanto nella ripresa insieme a tutta la squadra. (dall'88' Villa s.v.)

Mazzocco 6 Corsa e impegno finché rimane in campo. Esce esausto. (dall'80' Brescianini s.v.)

Schenetti 6 - Positivo. Uno degli ultimi ad arrendersi con le sue solite giocate di qualità.

Morosini 5 - Non si accende quasi mai. Sostituito a fine primo tempo (dal 46' Paolucci 6 - Entra bene con voglia e l'Entella cambia marcia)

Mancosu 5 - Qualche occasione non sfruttata. Partita difficile. (dal 71' Rodriguez 6,5 - Entra e trova il gol al primo pallone toccato. Purtroppo non basta a portare punti).

VICENZA

Grandi 6 - Partita senza troppi patemi. Forse poteva fare qualcosina in più sul gol di Rodriguez.

Bruscagin 6 - Attento e diligente. Non vuole mai strafare e non commette errori.

Valentini 6,5 - Gran gol di testa e solita sicurezza in fase difensiva.

Cappelletti 6 - Si fa perdonare l'errore sul gol di Rodriguez trovando il gol vittoria con un perentorio stacco di testa nel finale.

Beruatto 7 - Il migliore in campo. Fa bene le due fasi, è decisivio con l'assist per Cappelletti e non sbaglia quasi nulla.

Zonta 6 - Va a fasi alterne ma garantisce corsa e impegno. (dall'80 Nalini s.v.)

Pontisso 5,5 - Non è al meglio e si vede. Alterna cose buone a qualche errore. (dal 70' Cinelli 6 - Entra e dà una mano. Anche ammonito nel finale).

Agazzi 6 - Indossa l'elmetto e si cala in trincea. Solito impegno impagabile.

Giacomelli 5 - Non riesce a regalarsi il gol per i suoi 31 anni. Oggi non si accende mai. (dal 55' Vandeputte 5,5 - Anche lui fatica in un momento difficile della partita)

Meggiorini 5,5 - Qualche giocata ma poco presente in zona gol. Anche lui non al meglio fisicamente. (dall'80 Gori s.v.)

Jallow 6 - Prestazione positiva con anche l'assist per Valentini. Cala alla distanza. (dal 55' Dalmonte 6 - Entra e prova subito a farsi vedere in avanti. Ha però poche occasioni per colpire).