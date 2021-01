Alessandria, annullato l'allenamento di domani: riscontrate 4 positività al Covid-19

"Nel corso degli esami effettuati in questi giorni a giocatori della prima squadra, sono stati riscontrate le positività al Covid per 4 giocatori. In tal senso, a titolo precauzionale, la seduta di allenamento di domani, venerdì, è stata annullata": con questo comunicato, l'Alessandria rende noto di quattro riscontrate positività al Coronavirus.

Ricordiamo che la formazione grigia, alla ripresa del torneo di Serie C, sarà impegnata tra le mura amiche contro il Como, nel confronto in programma per domenica 10 gennaio alle ore 15:00. Sullo stesso, non ci sono per ora comunicazioni.