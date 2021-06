Bari, due difensori con le valigie in mano: D'Orazio e Ciofani saluteranno i biancorossi

In casa Bari ci sono due difensori con le valigie in mano e pronti a dire addio al club pugliese. Si tratta dell'esterno Tommaso D'Orazio, classe '90, e del centrale, che può agire anche da terzino, Matteo Ciofani, classe '88. Secondo quanto riferito da Sky Sport il primo sarebbe destinato a passare all'Ascoli, dove ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, mentre il secondo si trasferirà al Modena. Per entrambi si lavora alla cessione a titolo definitivo.