Ciofani: "L’avversario del Bari siamo noi stessi: testa al continuare a vincere e stare in scia"

vedi letture

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il difensore del Bari Matteo Ciofani è stato ospite di TeleBari: "La tensione fa parte del gioco, ancor di più se giochi in una piazza come Bari, non una piazza qualunque. Siamo in ritardo rispetto alla Ternana che sta facendo cose straordinarie, è normale che ci sia un pò di pressione su di noi; ma il nostro campionato è buono, dobbiamo continuare con maggiore positività. Ci saranno occasioni per accorciare e sta a noi non lasciarcele sfuggire. L’avversario del Bari siamo noi stessi; inutile pensare agli altri, è uno spreco di energie. Possiamo solo continuare a vincere e stare in scia. Adesso ci aspetta una prova importante a Teramo; sono in un periodo di leggera flessione dopo un avvio sopra le aspettative; buona squadra che parte sempre molto forte, si giocherà sul loro sintetico e dovremo stare con le antenne dritte. Essere un jolly è sempre stata una peculiarità della mia carriera; come sempre sono a disposizione".