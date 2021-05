Dg Arezzo: "Muzzi e De Vito confermati. Ora o ripescaggio o una Serie D a vincere"

Nella lunga intervista rilasciata a arezzonotizie.it, il Dg dell'ArezzoGuglielmo Manzo ha parlato anche del futuro, che vede i toscani dover ripartire dalla Serie D: "Nella vita sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, questa retrocessione azzera il pacchetto giocatori e staff tecnico, anche se poi valuteremo se alcuni meritano un'altra possibilità e vorranno restare con noi, ma vedremo anche di seguire la strada del ripescaggio. Da qui al 30 giugno percorreremo due strade, una è quella per essere protagonisti e vincenti in D e una per giocare la carta del ripescaggio. Allo stato attuale e per l'imminente futuro Muzzi e De Vito sono al centro del progetto di rinascita dell'Arezzo. In campo ci vanno i giocatori e non i dirigenti. Roberto ed Enzo hanno preso giocatori di prima fascia, elementi che presi singolarmente sarebbero da playoff. Ma qui c'è stato un problema di attributi".