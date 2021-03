ESCLUSIVA TMW - Da Avellino a Bisceglie. Palmegiani: "Ecco i centrocampisti col vizio del gol"

esclusiva Da Avellino a Bisceglie. Palmegiani: "Ecco i centrocampisti col vizio del gol"

Un dato statistico molto particolare è quello che arriva dall'Irpinia, con Sonny D'Angelo dell'Avellino sul podio dei centrocampisti puri (esclusi esterni e trequartisti) più prolifici dei campionati professionistici italiani: terzo posto, con 9 reti all'attivo, per il classe '95, assistito dall'agente Lara Palmegiani.

Agente, anche di Andrea Cittadino, altro centrocampista dei record: è infatti all'ottavo posto della graduatoria stilata da Sky Sport sui calciatori che hanno segnato più rigori nella stagione 2020-21 nei campionati europei. Il classe '94, ora al Bisceglie, ne ha centrati 6 su 6.

Chi dei due, a fine anno, sarà il migliore?

"Sono amici, ma stanno lottando per questo traguardo effettivamente!": con una battuta, Palmegiani esordisce ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, che l'hanno contattata proprio riguardo al momento propizio dei suoi assistiti: "Entrambi stanno vivendo una buona stagione, Cittadino adesso è fermo a scopo precauzionale per un lieve affaticamento ma a breve rientrerà, per dare il suo contributo al Bisceglie in corsa salvezza: ha sempre avuto il vizio del gol, a Latina segnò 9 reti e lo scorso anno a Foggia, con i campionati chiusi in anticipo, andò in rete 5 volte. E' un mediano con i piedi buoni e un'ottima visione di gioco, a netto dei rigori e del gol su azione, ha all'attivo anche 6 assist. D'Angelo, che come Cittadino ha il vizio del gol (nelle tre stagioni passate si contano per lui 11 gol, ndr), ha caratteristiche leggermente diverse, è dinamico, ha tempi eccezionali per l'inserimento, e il momento brillante dell'Avellino sicuramente sta contribuendo a esaltare le sue qualità: si sta giocando la Serie B, in questo rush finale vedremo l'esito del tutto".