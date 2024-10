Ufficiale Giana Erminio, rincordo a centrocampo: arriva Nichetti. E firma fino a giugno

Serie C

Oggi alle 13:19 Serie C

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore svincolato Marco Emilio Nichetti, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Esperto centrocampista classe 1996, con 270 le presenze in Serie C, Nichetti è cresciuto nei settori giovanili di Pergocrema e Albinoleffe, squadra quest’ultima con la quale ha esordito tra i professionisti nella stagione 2014/15 e della quale ha vestito la maglia sino alla stagione 2021/22, segnando un gol alla Giana durante il 1° Turno di Tim Cup 2017/18. Nella stagione 2022/23 si è trasferito all’Alessandria, dove è rimasto fino al 30 giugno scorso. Marco torna a Gorgonzola sette mesi dopo l’ultima volta, il 23 marzo 2024, quando è sceso in campo vestendo la maglia dei Grigi.

A partire dall'allenamento odierno Marco Nichetti sarà a disposizione di mister Chiappella".