Ufficiale Gigliotti riparte dal Team Altamura: ufficiale la firma, dopo la fine del contratto col Crotone

Rinforzo di grande esperienza per il Team Altamura, che si assicura lo svincolato Guillaume Gigliotti. Di seguito il comunicato: "Team Altamura comunica di aver acquisito i diritti per le prestazioni sportive per la Stagione 2024/25 del calciatore 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝘁𝘁𝗶.

Nato nel 1989, doppio passaporto francese ed argentino, il forte difensore centrale ex Crotone, Bari e Foggia si è già unito al gruppo squadra nel ritiro di Alfedena, in Abruzzo.

Oltre 140 presenze in serie B ed altrettante in serie C per un totale di 317 presenze nei campionati professionistici con Salernitana, Ascoli, Chievo, Empoli e Novara. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝘁𝘁𝗶… 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲 !!!".