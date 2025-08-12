Ufficiale Il Celta Vigo blinda Carlos Dominguez: il difensore ha rinnovato fino al 2028

Carlos Dominguez resta al Celta Vigo, il difensore centrale ha rinnovato fino al 2028. Di seguito il comunicato del club:

"Il Celta ha raggiunto un accordo con Carlos Domínguez per il rinnovo di contratto fino al 2028. Nato a Vigo, Carlos è entrato nella cantera del Celta a livello under-12 con l’entusiasmo di un bambino che sognava di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Dodici anni dopo, quel sogno è diventato realtà, ed è ora uno dei giocatori affermati nell’élite del calcio spagnolo. Lavoro duro, dedizione e tanto sacrificio hanno valso a Carlos un posto nella difesa del Celta, dove dimostra prestazioni costanti e affidabilità difensiva in ogni partita.

Il giovane difensore centrale ha ora giocato più di cinquanta partite ufficiali con il Celta; il suo piede sinistro, la versatilità nell’adattarsi a diversi sistemi tattici e la sua forza aerea sono fattori chiave nella sua affermazione.

Il Celta desidera ringraziare Carlos per il suo impegno e dedizione, ed esprime un enorme orgoglio nel continuare a camminare al fianco di un calciatore che incarna lo spirito del Celta come pochi altri.

Congratulazioni, Charlie!"