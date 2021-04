Il Covid-19 annulla Pontedera-Pro Vercelli. Casella: "La ASL non ci lascia partire"

Pontedera-Pro Vercelli non si giocherà: al netto dell'ufficialità del rinvio, comunque attesa, la ASL, dopo i casi di positività riscontrati tra i piemontesi, non lascerà partire la squadra.

Come ha confermato, dalle colonne de La Stampa - ed. Vercelli, il Ds delle bianche casacche Alex Casella: "Di fatto non abbiamo speso il jolly, inoltrando alla Lega la domanda di rinvio, perché dall’azienda sanitaria vercellese c’è giunta specifica comunicazione della limitazione della trasferta. L’Asl, di fatto, non ci lascia partire. Lunedì c’è stato l’ultimo nostro giocatore positivo: dato che i tempi di incubazione del virus possono essere anche di sei-sette giorni, il timore dell’Asl è che qualche tesserato stia sviluppando il Covid, senza che al momento il virus sia evidente. Vedremo cosa succederà. La cosa importante è che i ragazzi risultati positivi al virus stiano bene e non abbiano sintomi rilevanti".