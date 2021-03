Il Livorno nel caso societario, ma nessuno fa ammenda: paga per tutti Dal Canto?

Le note vicende del Livorno sono sotto gli occhi di tutti: una società in piena crisi, che da tempo sta trattando la cessione del pacchetto azionario che dall'estate a oggi è passato da più mani e che è stata anche penalizzata di 5 punti a causa dei tardivi pagamenti delle spettanze ai dipendenti, una società che ha costretto il Ds Raffaele Rubino ad allestire la squadra in tempi record sia a inizio campionato - quando non era regolarizzata la fideiussione e dei tesseramenti erano bloccati - sia nel mercato di gennaio. Il direttore ha potuto operare solo nelle ultime ore dello scorso 1 febbraio, attingendo poi al mercato svincolati.

Chiaro che il tempo per creare l'amalgama tra vecchi e nuovi si dilata, senza considerare il fatto che alcuni innesti sono da rimettere in piena forma; non solo, rosa giovanissima. Viene da sé che l'ultimo posto in classifica - in coabitazione con la Lucchese - poteva esser preventivato. Nonostante senza la penalizzazione si parlerebbe di terzultimo, e le cose, in ottica anche playout cambierebbero.

Al netto di tutto ciò, però, mister Alessandro Dal Canto è tornato a essere messo in discussione: lui, che come la squadra, esce a testa alta da una deleteria situazione. Ma diviene quello che paga per tutti.

Il ko contro la Pergolettese è stato fatale all'allenatore, che, stando a quanto riferito dalla firma de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, sarebbe già stato ufficiosamente rimpiazzato da un grande ex, Marco Amelia: pare che non resti che attendere l'ufficialità della cosa.