La Ternana guarda tutti dall'alto: è la squadra ad aver fatto più punti di sempre in C

La Serie B era stata conquistata a cinque giornate dal termine, ma la Ternana non si è voluta fermare, togliendosi lo sfizio di battere quei pochi record che ancora non aveva battuto.

Nel corso della stagione gli uomini di Cristiano Lucarelli, infatti, erano stati protagonisti di svariate situazioni: per le Fere, infatti, si erano registrate 11 vittorie consecutive in Serie C come il Cittadella della stagione 1999-2000 e la Reggina della passata stagione, un numero che era valso il superamento del record della formazione rossoverde del campionato 1953-54 (che si era fermata a 10), 27 successi complessivi come mai era accaduto prima (ma il muro di questo record era stato sfondato a quota 25) e il superamento, raggiunti i 78 punti, del record della Juve Stabia che fino a poco fa era la formazione ad aver fatto più punti nel girone a 19 squadre. Non solo, a fine febbraio la Ternana era persino salita nell'Olimpo con Milan, Manchester City, Leicester e Lille, divenendo una delle formazioni ad aver vinto più partite in trasferta, nove per la precisazione: a onor del vero, gli umbri avevano fatto meglio, al tempo erano l'unica delle squadre citate ancora imbattuta, la sconfitto col Catanzaro - unica in stagione - sarebbe arrivata poco dopo.

Lucarelli, comunque, era stato chiaro: bene la promozione e tutto il resto, ma c'era da toccare quota 93 punti complessivi. E la meta non sembra distante, visto che, dopo la vittoria sulla Turris, i punti sono 87... quelli che valgono un altro record. Le Fere hanno già stabilito il record di punti mai realizzati in Serie C, togliendo il primato al Foggia che nella stagione 2016-17 aveva conquistato 85 punti.