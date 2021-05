La Virtus Verona a un punto da storici play-off. Fresco: "Sarebbe la nostra pagina più alta"

vedi letture

Un punto per assicurarsi i playoff, come riportato da L'Arena queste le parole del tecnico e presidente della Virtus Verona Luigi Fresco prima della sfida contro il Modena. "Andiamo per gradi, pensiamo al necessario. La priorità è meritarci sul campo il punticino che vale i play-off e la pagina più alta della storia virtussina. Ci teniamo tantissimo. Il Modena? Non verrà in gita. Chi gioca senza pensieri è sempre una grande incognita. Mignani, che ha fatto il corso allenatori con me, potrà ruotare un po’ gli effettivi, dare minutaggio e motivazioni a molte pedine di un gruppo validissimo. Dovremo ingabbiarli come all’andata, ci sarà da correre".