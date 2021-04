Lega Pro, Ghirelli: "La B vuole solo 3 retrocessioni, ma non può decidere in autonomia"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato anche delle possibili riforme dei campionati, con la Lega B che per la prossima stagione ha deciso di limitare a tre le retrocessioni in C. Situazione che toglierebbe i playoff di terza serie: “Il tema delle riforme è tornato anche in quest’ultimo Consiglio Federale e questa proposta è stata rispedita al mittente. Perché una lega non può prendere una decisione che incide anche su un’altra lega. Noi siamo gli unici che abbiamo fatto una vera riforma passando da 90 a 60 società, senza toccare gli altri campionati. Certo, una vera riforma c’è l’urgenza di farla. A parte la Roma, tutti i nostri club sono fuori dall’Europa, dobbiamo tornare a essere competitivi nel mondo. A noi come Lega Pro spetta la formazione dei giovani, con quali maestri farli. Serve insomma un’autoriforma al nostro interno ma senza fughe in avanti. Una B a due gironi o una B2? Se fossi cinico direi: fate pure, così mi scarico tutti i problemi sulla B. Ma se si va a vedere, i maggiori problemi di bilancio avvengono in B, basta andare a vedere le sparizioni di club come Palermo e Bari. Io dico: mettiamoci intorno a un tavolo, siamo pronti a ragionare senza preclusioni ma con una visione comune, di sistema, secondo le proprie specificità, mantenendosi lucidi e sereni. Io mi chiedo: che sostenibilità economica avrebbe una B raddoppiata?”.