Manconi: "Voglio riprendermi la B. E l'Albinoleffe ha lanciato giocatori come Belotti"

vedi letture

Doppia cifra ormai passata per Jacopo Manconi, che ieri, nella vittoriosa sfida contro il Renate, ha toccato quota 11 gol. L'attaccante dell'AlbinoLeffe si è raccontato ai microfoni di tuttoc.com, partendo proprio dal suo arrivo nella compagine seriana: "In estate altre offerte ci sono state, ma abbiamo deciso di ripartire da qui perché era l'ambiente giusto per potersi esprimere al meglio. Il mio obiettivo è riprendermi la B. Con questa società ci sono giocatori che si sono lanciati come Belotti per citarne uno, c'è tutto per potermi esprimere al meglio e gettare le basi per il futuro. Salvezza raggiunta? Aspetterei a dirlo sinceramente, a me piace parlarne quando effettivamente la matematica lo sancisce. Ci siamo molto vicini, e una volta ottenuta possiamo pensare a fare qualcosa di più".

Nota conclusiva, al momento attuale: "E' una stagione difficile in primo luogo perché giochiamo senza pubblico, e questo rappresenta un handicap non da poco. Indipendentemente da quanti spettatori ci potessero essere, ci manca tutto. Ti giri in tribuna vedi solo i tuoi compagni, sembra di essere a una partita di allenamento. Poi non lo è perché siamo in campionato, sei concentrato e determinato. Poi riguardo i tamponi ho perso il conto di quanti ne ho fatti, ne facciamo ogni due giorni. In più purtroppo la nostra vita si divide fra il campo e le nostre abitazioni. Mi auguro che questo incubo finisca quando prima non soltanto per il calcio e di poter tornare alla normalità".