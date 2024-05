Ufficiale Mantova, rinnovo annuale per il difensore Sebastien De Maio

Mantova 1911 annuncia il rinnovo di durata annuale del difensore Sebastien De Maio.

Nuovo contratto in scadenza il 30.06.2025 per l’esperto calciatore nato a Saint Denis, in Francia, che vanta una lunga militanza tra serie A e B.