Ufficiale Mantova, arriva l'ex Vicenza Sebastien De Maio: accordo fino a giugno 2024

Mantova 1911 comunica l’ingaggio del difensore Sebastien De Maio, classe 1987. Nato a Saint Denis, in Francia, per Sebastien, difensore centrale dal fisico roccioso con i suoi 190 centimetri parla la carriera: 380 presenze nei “pro” d’Italia, la gran parte delle quali in serie A con le maglie di Brescia, Genoa, Fiorentina, Bologna e Udinese (con la maglia bianconera ha disputato quattro stagioni consecutive nella massima serie).

Nei cadetti ha vestito le maglie del Brescia (per cinque stagioni), del Frosinone, del Vicenza e del Modena. E’ reduce dall’esperienza tra le fila del Vicenza (unica finora in serie C insieme a quella maturata in giovane età tra le fila del Celano) conclusasi anticipatamente poche settimane fa. Sebastien De Maio ha all’attivo anche 19 gol realizzati.

Sebastien De Maio ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30.06.2024 e vestirà la maglia biancorossa numero 87. Verrà presentato alla stampa mercoledì 24 gennaio alle ore 14.30 nella sala stampa dello stadio Danilo Martelli a margine della conferenza pre gara di Mister Davide Possanzini.