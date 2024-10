Ufficiale Nacho Varela chiude al Taranto la carriera da calciatore: "Scelta più dura della mia vita"

Lo avevamo anticipato ieri, quella contro la Turris sarebbe stata l'ultima partita da giocatore - attualmente al Taranto - di Nacho Varela, arrivato in Italia nel 2011, grazie a un’intuizione degli allora uomini mercato del Palermo Luca Cattani e Sean Sogliano: il classe '91 ha deciso di intraprendere la carriera di Direttore Sportivo, con tanto di esame da sostenere a dicembre. Poi, un nuovo futuro da scrivere.

Ma attraverso Instagram, ecco anche le parole dello stesso ormai ex calciatore, che ha salutato il calcio confermando la nostra esclusiva:

"Oggi devo chiudere una tappa meravigliosa della mia vita: il sogno che avevo fin da bambino, un sogno che è stato una promessa fatta a mio padre, alla mia famiglia e a me stesso.

Si crede sempre che certi momento non arrivino mai, ma oggi ho deciso di ascoltare il mio corpo, la mia mente, le mie emozioni, prendendo una delle decisioni più difficili, ma con il cuore in mano.

Lascio con la consapevolezza di aver dato tutto, ogni singolo sforzo, ogni singolo frammento della mia anima in questo sporto che mi ha reso tanto. Ogni momento, dalla gioia più sfrenata al dolore più profondo, è valso la pena. Mi sento soddisfatto, non solo per tutto quello che il calcio mi ha dato, ma anche per tutto quello che mi ha permesso di vivere e provare.

Il sacrificio è stato grande, molto più di quello che alle volte si può immaginare. Ci sono stati momento che non torneranno più indietro, ma ho il cuore in pace, perché so di aver preso le decisioni che ho sentito giuste durante il mio percorso, la mia vita.

Ringrazio dal profondo mio padre, mia madre e mio fratello e tutti coloro che sono stati al mio fianco sostenendomi in questo viaggio. E voglio ringraziare anche tutte le squadre e tutti i compagni di questa avventura, mi hanno aperto le porte affinché potessi farmi conoscere come giocatore ma, soprattutto, come uomo.

Grazie di cuore,

Nacho".