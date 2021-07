Non solo Corda. Il neo promosso Seregno sembra tingersi di... rossonero

Come avevamo già anticipato, sembra ormai prossimo l'approdo di Ninni Corda al Seregno.

Ma il direttore del Foggia potrebbe non essere l'unico rossonero a trasferirsi in Lombardia: come infatti sostiene Tuttosport, in panchina potrebbe arrivare Roberto Cau, vice di Marco Marchionni proprio in Puglia, e anche il difensore Christian Anelli e il centrocampista Federico Gentile, trasferitosi a Fano dopo che ignoti - una notte dello scorso gennaio - dettero fuoco alla porta della sua abitazione, dove il calciatore stava dormendo con moglie e figli.