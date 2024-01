Ufficiale Omoregbe saluta il Fiorenzuola e rientra al Milan. Che lo gira al Sestri Levante

Come già avevamo anticipato, il Sestri Levante si sarebbe assicurato l'attaccante Bob Murphy Omoregbe, di proprietà del Milan ma nella prima parte di stagione in forza al Fiorenzuola: e così è stato, tanto che il club rossonero ha comunicato la conclusione anticipata del prestito del calciatore, finito appunto alla formazione ligure.

Ecco la nota della formazione emiliana: "U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la conclusione del periodo del prestito da A.C. Milan dell'attaccante Bob Murphy Omoregbe, esterno offensivo classe 2003 che nella prima parte di stagione ha totalizzato 13 presenze tra Serie C Now Girone A e Coppa Italia Serie C mettendo a segno 4 reti (2 doppiette, una in Coppa Italia al Novara, una contro L.R. Vicenza in Serie C Now).

A Bob Murphy Omoregbe il migliore augurio professionale e sportivo per il proprio futuro di carriera da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922".

Fa seguito quella truppa ligure: "L'Unione Sportiva Sestri Levante rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive di Bob Omoregbe a titolo temporaneo dal Milan fino al termine della stagione. Ala destra, classe 2003, Omoregbe è cresciuto nel settore giovanile dell'Academy Novara, prima di disputare una grande stagione al Borgosesia in Serie D (6 reti realizzate da Under in 16 partite). Il giocatore italo-nigeriano, che nella prima parte di stagione ha militato nel Fiorenzuola (Girone A) ha collezionato 13 presenze fra campionato e Coppa Italia di categoria, con 4 gol".