Pescara, asse infuocata con l'Empoli: in arrivo Zappella, si trattano Gliozzi e D'Ursi

Asse molto calda quella tra Pescara ed Empoli, con gli abruzzesi che sono pronti a chiudere per Davide Zappella, terzino del '98 dei toscani, che si trasferirà in Abruzzo in prestito, Ma gli affari tra i biancazzurri e l'Empoli potrebbero non fermarsi qui: come riporta Sky, il Pescara sarebbe al lavoro anche per Gliozzi e D'Ursi.