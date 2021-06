Pres. Vibonese: "D'Agostino voluto fortemente. Ci ha scelti nonostante una corte spietata"

vedi letture

Pippo Caffo, patron della Vibonese, ha voluto dare il benvenuto a Gaetano D'Agostino, annunciato nel pomeriggio come nuovo allenatore dei calabresi: "Abbiamo voluto fortemente D’Agostino a Vibo. È giovane ma sulle sue spalle ha già esperienze e risultati importanti oltre ad una conoscenza del calcio totale per via del suo lungo trascorso in Seria A da calciatore. Un nome importante per la categoria che ha scelto la Vibonese, nonostante una corte spietata, per progettualità e serietà. E già questo per noi e per tutta la città è e deve essere motivo d’orgoglio", le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club.