Querelle seconde squadre, Ghirelli a Costacurta: "Mi ha chiesto, merito tuo ? No, perché tuo ?”

Continua il botta e risposta tra il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e Alessandro Costacurta, ex campione del Milan oggi opinionista tv con un passato in FIGC dopo la debacle del Mondiale in Russia che ha portato al cambio totale dei vertici della federazione.

Ieri l’ex rossonero ha risposto alla nota della Serie C con la quale si parlava con soddisfazione del rendimento dei giovani giocatori della Juventus emersi in Under23 e oggi protagonisti in prima squadra con un provocatorio messaggio su Instagram. Pochi minuti fa è arrivata la risposta dello stesso Ghirelli, questa volta via Twitter: “Mi ha chiesto Costacurta, seconde squadre merito tuo ? No, perché tuo ?”.