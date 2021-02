Rullo sulla cessione del Novara: "Quello degli argentini mi pare il gruppo più serio e strutturato"

Proseguono le trattative per la cessione del Novara, ma per il momento non sembrano particolari sviluppi in merito: a ogni modo, in ballo ci sono ancora l'immobiliarista Leonardo Pavanati e il gruppo argentino di Micropack.

Di questo, dalle colonne de La Stampa - ed. Novara e Verbania, ne ha parlato il numero uno azzurro Maurizio Rullo: "A loro, come ad altri, ho ribadito che, per sederci intorno a un tavolo, è necessario che forniscano all'avvocato Roberto Cota, tutta una serie di garanzie. Pavanati? Circa l'incontro di oggi non abbiamo avuto conferme e a questo punto non so neppure se ci sarà. Quello degli argentini mi pare il gruppo più serio e strutturato. Ho illustrato a loro quali sono le nostre esigenze. Dovranno fare le valutazioni prima di prendere una decisione definitiva. Per questo penso che i tempi di allungheranno. Ma in ogni caso noi e De Salvo resteremo in società con quote di minoranza".