Serie C, i risultati della serata: Piacenza di misura, colpo esterno della Sambenedettese

Si sono da poco conclusi in match di Serie C che hanno avuto inizio alle 17:30. Nel girone A colpo del Piacenza in casa contro l'Alessandria, che perde terreno dalle posizioni di vertice della classifica: decide un gol in chiusura di primo tempo di Galazzi. Nel girone B vince invece la Sambenedettese, che espugna il Tonino Benelli di Pesaro con un rotondo 3-1.

GIRONE A

Piacenza-Alessandria 1-0: 43' Galazzi