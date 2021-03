Serie C, la Samb ritrova la vittoria. Pari fra Imolese-Triestina e Viterbese-Monopoli

Sono terminate le tre gare di Serie C con fischio d'inizio alle ore 12.30: nel Girone B la Sambenedettese batte l'Arezzo grazie alla punizione di Botta al 67' e torna a vincere dopo 7 giornate di astinenza e aggancia a quota 42 la Feralpisalò e il Cesena; per gli amaranto - che per di più chiudono in dieci per l'espulsione di Ventola - un ko dopo un miniciclo postiivo che durava da 3 giornate: gli uomini di Stellone restano fanalino di coda a 17 punti. Pari a reti bianche invece tra Imolese e Triestina (con infortunio all'assistente arbitrale annesso): per gli alabardati è il quarto pareggio di fila che li porta a quota 46 (sempre al quinto posto), mentre i rossoblù tornano a fare punti dopo un tris di sconfitte e salgono a 26 punti, pur sempre in zona playout.

Nel Girone C termina 2-2 la gara tra Viterbese e Monopoli: Soleri che risponde a Tounkara, tra l'11' e il 18', mentre nella ripresa Murilo segna il raddoppio al 78' e Starita riporta il match in parità 2 minuti più tardi. Il Gabbiano chiude in inferiorità numerica per l'espulsione di Paolucci all'82'. Per laziali e pugliesi si tratta del quarto risultato utile di fila: non cambiano le forze in classifica, coi gialloblù che si portano a 34 e i biancoverdi restano a due lunghezze di distanza, a quota 32.